Защита Буркова опротестовала в суде Израиля решение об экстрадиции в США

Защита содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года Алексея Буркова подала в Высший суд справедливости Израиля апелляцию против решения еврейского государства экстрадировать его в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.

«Мы подали нашу апелляцию против решения министра юстиции Израиля в Высший суд справедливости», – приводит его слова ТАСС.

«Мы хотим обжаловать решение министра юстиции, как мы об этом говорили ранее. Буквально пять минут назад мой помощник подал ее в канцелярию суда, она передана, и ее присоединили к делу», – сказал Ирони.

Кроме того, Ирони сообщил, что Верховный суд Израиля разрешил израильской прессе ознакомиться с протоколами по делу Буркова.

В пятницу стало известно, что Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию гражданина России Алексея Буркова в Соединенные Штаты после того, как семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар подала в Высший суд справедливости петицию против экстрадиции с расчетом на ее обмен на россиянина.

Бурков, который с 2015 года содержится в израильской тюрьме по запросу США, заявил в зале Высшего суда справедливости Израиля в Иерусалиме, что рассчитывает вернуться на Родину.

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