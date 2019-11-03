Европейские СМИ: Китай рассчитывает положить конец западному господству

Председатель КНР Си Цзиньпин, «самый авторитарный лидер со времен Мао», рассчитывает в скором будущем обеспечить Китаю мировое лидерство, положив конец полутора векам западного господства, и готовит для этого идеологическую почву, пишет французское издание Le Figaro.

Автор статьи отмечает, что завершившийся в четверг пленум коммунистической партии Китая продемонстрировал сплоченность его участников вокруг Си Цзиньпина, передает ИноТВ содержание публикации.

Государственное новостное агентство Xinhua уже назвало прошедшую встречу 370 членов Центрального комитета партии – первую за 20 месяцев – «исторической». Столь долгий перерыв между пленумами успел породить слухи о внутреннем расколе в период, когда вторая по размеру экономика мира «клюет носом», а протестующие в Гонконге ставят под сомнение авторитет Пекина, напоминает издание. Тем не менее, итоговое заявление членов пленума развеяло все сомнения, констатирует автор.

«Красный принц» продолжает устанавливать контроль над идеологией с целью «строительства авторитарной крепости, способной бросить вызов Западу», положив конец трем десятилетиям политики «нерешительной открытости», пишет французская газета.

По мнению автора, итоговое заявление пленума имеет «напыщенный» тон, который призван «привести в движение машину идеологической борьбы против Запада» в разгар трений с Соединенными Штатами.

В частности, как отмечает Xinhua, впервые в итоговом документе описываются преимущества китайской системы управления. «Сын сподвижника Мао стремится войти в историю, добившись националистического возрождения Срединной империи и положить конец полутора векам унизительного западного превосходства, начав битву за ценности», – считает Le Figaro.

Опрошенные изданием эксперты считают, что Китай «породить режим, способный конкурировать с западной демократической системой к 2049 году».

Отмечается, что власти Китая, в частности, намерены взять под контроль систему образования с целью формирования «национального самосознания» – в первую очередь у подростков, обычно возглавляющих колонны демонстрантов.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу, и потому «только социализм способен спасти Китай».

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