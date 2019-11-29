ДНР узаконила претензии на подконтрольную Украине территорию

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон, согласно которому госграница ДНР устанавливается в пределах Донецкой области.

Парламент рассмотрел документ на пленарном заседании в пятницу. Председатель народного совета Владимир Бидевка пояснил, что документом границы республики устанавливаются в пределах Донецкой области, передает РИА «Новости».

Он указал, что в этом законе «не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года».

Законом предусматривается, что «до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения».

Отмечается, что закон не противоречит Минским соглашениям.

Закон вступит в силу после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и публикации на сайте народного совета.

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