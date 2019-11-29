Клуб «Лидеров России» «Эльбрус» запустит новые социальные проекты

Члены клуба «Лидеров России» «Эльбрус» подвели итоги работы клуба за 2019 год и презентовали социальные проекты, которые планируется запустить в будущем году.

В Москве состоялось общее собрание клуба Лидеров России «Эльбрус». Победители флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России» встретились с наставниками конкурса, подвели итоги работы клуба за 2019 год, разработали ценности сообщества и презентовали проекты на 2020 год. Также члены клуба «Эльбрус», которые с самого начала активно участвовали в его развитии, получили благодарственные грамоты.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова в настоящее время в клубе Лидеров России «Эльбрус» состоит 229 человек, которые сообща запускают и реализуют социально-значимые проекты.

«Очень важно, чтобы между участниками выстраивались устойчивые горизонтальные связи, и к проектам присоединялось как можно больше людей. Всего в текущем году участие в этих проектах приняли свыше 22 000 человек. Клуб «Эльбрус» способствует продвижению социальных инициатив и на федеральном уровне. Сегодня в портфеле клуба уже 10 таких проектов», – отметил Комиссаров, слова которого приводятся в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе «Лидеров России».

Он отметил, что один из проектов клуба – это «Наставничество». «Как и в конкурсе «Лидеры России», программа была разработана для быстрого профессионального и личностного роста победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей»: студенческой олимпиады «Я – профессионал», конкурсов «Доброволец России», «Моя страна – моя Россия», молодежного кубка «Управляй!» и других. Для многих наставниками выступают победители «Лидеров России». Сегодня сформировано уже 107 наставнических пар. Мы уверены в важности и необходимости такой преемственности», – пояснил Комиссаров.

Он отметил, что один из участников программы «Наставничество», финалист молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» Михаил Нюсхаев в составе студенческой команды одержал победу в конкурсе социальных проектов Enactus с проектом «Wild Camp». Его проект направлен на поддержку и развитие экологического туризма и популяризацию национальных парков России. Наставником Нюсхаева выступил Антон Алексеев – победитель первого сезона конкурса «Лидеры России». Команда выступала на самой большой площадке Кремниевой долины «San Jose McEnery Convention Center» в Калифорнии, на которой обычно проходят презентации таких компаний, как Facebook и Apple.

Председатель Клуба Лидеров «Эльбрус», директор департамента кадровой политики и развития персонала министерства экономического развития Татьяна Дьяконова рассказала, что разработка ценностей клуба Лидеров России «Эльбрус» на 2020 год очень важна для дальнейшего направления работы сообщества и взаимодействия его участников в рамках социальных проектов.

«Ценности объединяют нас не только эмоционально но и на уровне действия. Нам важно было обрести и осознать то, что делает настоящих лидеров лидерами, готовыми менять жизнь людей к лучшему. И сегодня разработка ценностей была основой содержательной части нашего мероприятия. У каждого сидящего в зале разные цели. Мы не работаем в одной организации, мы – сообщество. Поэтому ценности – это линейка, которую всегда можно представить к принятию любых решений. У нас есть огромный запрос от финалистов и полуфиналистов, которые хотели бы присоединиться и стать частью клуба, и, в связи с разработанными ценностями, мы сможем сделать этот выбор. «Лидеры России» – это ролевая модель, мы уже не совсем принадлежим себе. За тем, как нас воспринимают, стоит конкурс и большая идея. Ценности клуба «Эльбрус» позволят нам позиционировать себя не только внутри клуба, но и за его границами в совместно принятой системе координат», – отметила Дьяконова.

Из 35 заявленных инициатив, в портфель клуба вошли пять социальных проектов. Один из них – это проект Бориса Изюмова и Дмитрия Юрьева «Боевая слава». Проект родился в рамках задания «Сердце лидера» второго сезона конкурса «Лидеры России». Его главная задача – вовлечь молодежь в изучение и сохранение истории своей страны с помощью создания цифровой платформы фронтовых писем, фотографий военных лет в Память о прадедах-героях Великой Отечественной войны. Авторы распространяют информацию о возможности сохранения исторических материалов в цифровом виде, чтобы предотвратить полную утрату неоцифрованных исторических документов личного характера о Великой Отечественной войне.

По мнению руководителя направления управления интегрированного развития активов в блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть», победителя конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Бориса Изюмова, проект «Боевая слава» – это «живые истории победы». Любой желающий гражданин России может загрузить фронтовые письма своих родственников и изучить интересующие его реальные истории военных лет.

Борис Изюмов и Дмитрий Юрьев прошли отбор проектов клуба на следующий год. С новой поддержкой данной инициативы, участники клуба будут масштабировать свой проект, чтобы сохранить память народа о реальных событиях войны и о том, что переживали герои нашей страны.

Также большое внимание привлек проект заместителя главного врача сети клиник «Скандинавия», победителя конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Владимира Остроменского «Делай чудо!». Развлекательно-образовательный проект создан для онкобольных детей, находящихся на лечении в стационарах. Проект уже работает в Санкт-Петербурге с прошлого года на регулярной основе. С ноября его инициаторы организовывают праздники в онкологических центрах города, и сейчас идет работа над введением образовательного контента, который впоследствии станет основой для полноценной учебной программы. Остроменский считает, что распространение такой практики вполне оправданно, чтобы дети, которые вынуждено попали в тяжелую ситуацию в других регионах не оставались без образования и могли быстро догонять своих сверстников.