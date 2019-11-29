Звезду сериала «Солдаты» избили в собственной квартире

Актера Вячеслава Гришечкина избили в собственной квартире в Москве в ночь на 29 ноября.

Как сообщает Telegram-канал Mash, после нападения Гришечкин сумел добраться до соседей, которые вызвали ему скорую помощь. По словам актера, избил его некий 24-летний студент Джимшит, которому он помог с регистрацией в столице.

Врачи оказали Гришечкину помощь, от госпитализации он отказался. Напавший успел сбежать. Полиция начала проверку инцидента.

Гришечкин стал широко известен россиянам после съемок в сериале «Солдаты», в котором он сыграл роль подполковника Староконя.

Напомним, в сентябре актера Степана Девонина в Москве избил таксист. Инцидент произошел на Ботанической улице.