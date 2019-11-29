Названы регионы-лидеры по освоению бюджета на нацпроекты

Лидерами по исполнению бюджетов на нацпроекты стали Чечня, Адыгея, Татарстан, Москва и Пензенская область. При этом 33 региона израсходовали на нацпроекты меньше 50% плановых годовых ассигнований, следует из данных в системе «Электронный бюджет», операторами которой являются Федеральное казначейство и Минфин.

Чечня освоила 77,4% бюджета, Адыгея – 75,5%, Татарстан – 72,8%, Москва – 72,2% и Пензенская область – 71,2%. В абсолютных значениях расходы регионов-лидеров (по состоянию на 8 ноября) составили, соответственно, 12,8 млрд, 2,9 млрд, 18,4 млрд, 85,5 млрд и 5,6 млрд рублей, передает РБК.

Самое низкое исполнение расходов на нацпроекты – в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%).

Более чем наполовину средства, предусмотренные под нацпроекты, к 8 ноября потратили 52 региона, включая Санкт-Петербург (63,4%).

Научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский, комментируя эти данные, заявил, что ситуацию с освоением бюджетов на нацпроекты в среднем по России нельзя назвать благополучной. По его мнению, это происходит из-за медленного освоения средств на инвестиции в проектах, связанных со строительством инфраструктуры.

Минфин сообщал ранее, что общие расходы региональных и местных бюджетов на реализацию национальных проектов в 2019 году должны составить 1,3 трлн рублей. В том числе 611,8 млрд рублей составляют трансферты регионам из федерального бюджета на цели нацпроектов.

На начало ноября, по данным ведомства, сумма межбюджетных трансфертов бюджетам регионов составляла около 355 млрд рублей, то есть 57% от плана.

Москва реализует нацпроекты полностью за счет средств своего бюджета, уточнили в городском департаменте финансов.

Расходы федерального бюджета на нацпроекты в 2019 году должны составить 1,78 трлн рублей (в эту сумму входят и трансферты регионам). Освоено 1,175 трлн рублей, или 66,1%.

Лучшим образом освоены средства на нацпроекты «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%).

Хуже всего исполнены бюджеты на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (45,6%), «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%), «Экология» (37,3%) и «Цифровая экономика» (24,1%).

Замдиректора группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова заявила, что процент освоения бюджетных средств не всегда полностью отражает прогресс нацпроекта: «Электронный бюджет» отражает кассовое исполнение, в то время как данные об объеме заключенных контрактов, по которым ведутся работы и оказываются услуги в рамках нацпроектов, отсутствуют.

Она пояснила, что исполнение, то есть выплаты, зависит от стадии, на которой конкретный проект находится. Авансирование в бюджетной системе не приветствуется, а значит, выплаты откладываются до принятия определенного этапа или проекта в целом.

«Проект может задерживаться: например, устранение недостатков при строительстве школы или ремонте дорожного покрытия может занимать месяцы. Поэтому низкий процент освоения бюджетных средств не всегда может свидетельствовать о существовании реальной проблемы с достижением поставленных целей в рамках майского указа», – подчеркнула Анисимова.

При этом она признала, что в некоторых случаях за низкими показателями освоения могут стоять реальные проблемы, в том числе такие, на которые власти региона могут не иметь возможности повлиять.

«Например, нам известен случай, когда регион не смог исполнить часть показателей по проекту «Международная кооперация и экспорт» в части объема экспорта продукции АПК в силу аномальных погодных условий», – пояснила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неэффективном освоении средств на нацпроекты.