Эксперт рассказал о «пловной идентичности» жителей Центральной Азии

В Центральной Азии начался новый глобальный тренд на интеграцию всех государств региона. Значительную роль в этом процессе сыграла позиция нового руководства Узбекистана. Кроме того у центральноазиатских стран «есть серьезный базис ментальной близости», считает российский политолог Станислав Притчин.

«Это был разделенный регион, а мы теперь видим, что Узбекистан, – страна, которая находится географически в центре, – разворачивается в сторону сотрудничества с соседями», – заявил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин. Он принял участие в круглом столе «Центральная Азия: опасность или возможность?», состоявшемся в редакции газеты ВЗГЛЯД.

До того, как в декабре 2016 года президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев, и представить себе невозможно было встреч в верхах на уровне всех пяти центральноазиатских государств, напоминает эксперт. «Американцы когда-то придумали схему С5+1, они начинали это продвигать. Сейчас американцы не нужны. Регион сам готов к этому... Это повышает субъектность региона», – пояснил Притчин.

«Я бы использовал термин «пловная идентичность», – такая идентичность считывается на раз, где бы ты ни оказался в Центральной Азии. Ты всегда можешь найти общий язык с человеком, если вы общаетесь в чайхане, – за бешбармаком, за лагманом. С людьми там совсем по-другому разговариваешь. Я прожил несколько лет в Европе. То, чего в Европе нет, я увидел на контрасте, вернувшись в центр Азии, проехав по разным его уголкам – Самарканд, Ташкент, Душанбе», – рассказал Притчин.

«Мы, допустим, общаемся с коллегами в Самарканде, находим проблемные точки, умеем их обсудить иногда эмоционально, но бесконфликтно. В этом плане у Центральной Азии есть серьезный базис ментальной близости. У людей есть всегда возможность сесть и договориться», – подытожил эксперт.

Напомним, в четверг в редакции газеты ВЗГЛЯД состоялся круглый стол «Центральная Азия: опасность или возможность?». Эксперты обсудили перспективы и риски для России в регионе, а также интеграционные возможности в рамках Большой Евразии.