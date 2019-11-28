Квартирный вор в Киеве сорвал более 100 заседаний суда по своему делу

Прокуратура Киева направила в суд дело в отношении мужчины, сорвавшего более 100 заседаний Оболонского суда ложными угрозами о минировании. Злоумышленник оказался фигурантом другого уголовного дела и пытался оттянуть назначение наказания, сообщили в ведомстве.

Было установлено, что в прошлом году в районный суд поступило несколько ложных сообщений о минировании, в результате чего было соврано более 100 заседаний. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде. Киева. Путем «минирования» здания суда мужчина пытался оттянуть назначения ему наказания», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Киеве был задержан мужчина, угрожавший взорвать мост через Днепр, в отношении него не стали возбуждать дело о подготовке теракта.