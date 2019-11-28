Задержан замглавы Назрани

Заместителя главы администрации Назрани задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», – сообщила Волк, передает ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что главу минздрава Ростовской области задержали по подозрению в превышении полномочий.