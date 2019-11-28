Главу минздрава Ростовской области задержали по подозрению в превышении полномочий

В отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской возбуждено уголовное дело. Она подозревается в превышении должностных полномочий.

«Задержана, дело возбуждено по ст. 286 УК РФ», – сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает ТАСС.

Он уточнил, что следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ.

В начале ноября по подозрению в превышении полномочий был задержан министр строительства Ставрополья.