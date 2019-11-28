Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в России

Подразделение спецназа из 30 «универсальных офицеров» создали по итогам экспериментальной программы, прошедшей в армии России на основе сирийского опыта, сообщили в Минобороны.

В ходе экспериментальной программы дополнительной подготовки офицеров ВС России на полигонах военных округов и Северного флота проводился конкурсный отбор лучших из лучших по специальной методике. Участниками программы стали молодые офицеры, а также командиры, уже имеющие опыт руководства подразделениями.

«Всего из 4 тыс. 500 участников эксперимента было сформировано сводное подразделение специального назначения численностью 30 человек», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

«Универсальные офицеры» освоили десантирование с вертолетов по-штурмовому, преодоление сложных участков горного ландшафта, переправы через водные преграды, организацию засад, использование беспилотников и выполнили боевые стрельбы из различных видов стрелкового оружия, минометов и гаубиц.

«Это очень хорошо, когда в начале своей офицерской деятельности вы прошли через такие испытания. Хотя я уверен, что испытаний в вашей жизни хватало, и вы были там, где необходимо реально применять свои знания и умения на практике. Я бы очень хотел, чтобы эти навыки ... дали вам новый импульс для дальнейшего служения на благо Отечеству», – рассказал на церемонии награждения начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов.



По итогам программы из конкурсантов выбрали лучшего водителя, стрелка, подводного диверсанта, горного стрелка и воина-спортсмена. Не обошли наградами и женщин. Ряд офицеров удостоили ведомственных наград, некоторые получили внеочередные звания.

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