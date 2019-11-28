Стоматолог сказал, что 80% россиян неправильно чистят зубы

Правильно соблюдают режим самогигиены полости рта только 20% россиян, заявил доктор медицинских наук, врач-стоматолог Андрей Орлов, рассказав, как правильно чистить зубы.

«Правильно соблюдают режим самогигиены полости рта только 20% россиян», – заявил врач-стоматолог радио Sputnik.

По его словам, самогигиена полости рта включает несколько этапов. «Первый – применение ирригаторов с разными насадками. Это продув водой межзубных промежутков прикрепленной десны и вышибание с поверхности эмали зуба биологической пленочки, которая содержит налет, чтобы он не разрастался и не распространялся под область десны. В ирригаторе используется обычная теплая вода из-под крана. Этот аппарат позволяет освободить межзубные промежутки и, помимо всего, осуществляет массаж мягких тканей прикрепленной и неприкрепленной десны», – рассказал врач-стоматолог.

Далее, по его словам, в ход идет паста и щетка. «Желательно, чтобы паста была пенящаяся, а щетка мягкой или средней жесткости. Различными движениями, продольными, вертикальными, круговыми начинаете обрабатывать внутреннюю поверхность зубов. Как правило, на одну челюсть необходимо в среднем две минуты. Если учитывать применение ирригатора, все вместе занимает не более четырех-пяти минут», – добавил Орлов.

Он добавил, что после принятия пищи следует прополоскать рот просто водой. «Если человек в течение дня потребляет соленую острую кислую пищу, что раздражает десну, можно просто прополоскать рот теплой водой или ополаскивателями. Перед тем, как человек идет спать, проводит те же манипуляции, что и с утра», – рассказал доктор.

Если поддерживать в чистоте полость рта, шансов заболеть мало, отметил эксперт. Но помимо чистоты полости рта, необходимо соблюдать определенные правила, которые может порекомендовать только доктор – употребление специальных витаминов и пищевых добавок.