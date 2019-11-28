Красовский выступил против законопроекта о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав должен думать, как лечить и учить людей, а не как сажать в тюрьму за распространение ложной информации, заявил газете ВЗГЛЯД директор фонда «Спид.Центр», журналист Антон Красовский.

Ранее Минздрав внес в правительство законопроект, запрещающий распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ на здоровье человека, как и призывы к отказу от лечения.

«Я против законопроекта. Министерство здравоохранения должно думать о том, как людей лечить и учить, а не как сажать в тюрьму. Что люди говорят и что они думают – не проблема министерства», – говорит Красовский.

Журналист заметил, что Минздраву следует сначала зачистить свои ряды от сотрудников, пропагандирующих ВИЧ-диссидентство.

«Если в Минздраве хотят наказать «безграмотных теток», которые по всей стране распространяют информацию о ВИЧ, то пусть сначала поувольняют половину сотрудников в региональных Минздравах и лечебных учреждениях, которые в этом абсолютно убеждены», – добавил Красовский.

Журналист также уточнил, что для увольнения некомпетентных сотрудников Минздраву достаточно просто провести профессиональную аттестацию.

Ранее в Минздраве заявили, что число ВИЧ-инфицированных в России не растет в последние 3 года. По итогам прошлого года в стране, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, было 896 тысяч ВИЧ-положительных граждан.