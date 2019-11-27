США назвали самый успешный альянс в истории

По мнению Соединенных Штатов, самым успешным альянсом в истории является НАТО, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента. Вашингтон продолжает играть лидирующую роль в Североатлантическом альянсе, добавил он.

«США все еще считают, что [НАТО] остается самым успешным альянсом в истории. Президент и госсекретарь на протяжении нескольких лет ясно обозначили свою поддержку альянса. Мы продолжаем играть ключевую лидирующую роль в нем», – передает РИА «Новости» слова дипломата, имя которого не уточняется.

Чиновник заявил, что одной из главных тем обсуждений на предстоящем встрече лидеров стран НАТО будет вопрос распределения обязанностей по вкладам в оборонный бюджет.

«Объявление, которое последует, будет очень позитивным», – считает представитель Госдепа.

Напомним, в начале ноября Эммануэль Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО. Президент Франции требовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны.

Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО «медленную смерть».

Еще один член НАТО – Турция – недавно отказалась поддержать план Североатлантического альянса по защите стран Прибалтики и Польши.

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