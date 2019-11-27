Бутина попросила суд США отклонить свою апелляцию на вынесенный приговор

Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы и вернувшаяся на родину, просит суд отклонить свою апелляцию на постановление нижестоящей инстанции, которая приговорила ее к 18 месяцам тюремного заключения.

«Апеллянт Мария Бутина просит суд прекратить дело по поданной апелляции. Получив информацию об обстоятельствах своего дела и последствиях отклонения своей апелляции, апеллянт решила, что в данный момент в ее интересах будет отклонение апелляции», – передает ТАСС текст документа.

Напомним, 26 октября Бутина вернулась в Россию после 18-месячного заключения в американской тюрьме. В США ее осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на полтора года тюрьмы.