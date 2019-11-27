Путин посоветовал не зацикливаться на Украине

Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на теме Украины. Разговор произошел после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».

Как отмечает ТАСС, глава государства солидаризировался с точкой зрения ряда аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места.

Житель Питера: У меня вопрос по Украине.

Путин: При чем тут Украина? О себе надо думать! pic.twitter.com/Nk1UMSJ1HC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 27, 2019

Ранее Владимир Путин, отвечая на реплику киевского политолога Михаила Погребинского на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», согласился с тем, что «выставлять соседнюю страну, братский народ в невыгодном свете» нельзя. По его мнению, СМИ могут критиковать политиков, но никак не народ.

Телеведущая Ольга Скабеева отметила, что российские журналисты никогда специально не выставляют Украину в невыгодном свете. Ее супруг и коллега Евгений Попов мемом объяснил необходимость программ про Украину.