Стало известно, на каких соревнованиях россияне смогут выступать под своим флагом

Российские спортсмены смогут выступать под флагом России на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, которые не попадают под определение Major Еvent Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Согласно рекомендациям, на чемпионатах Европы, этапах Кубка мира и других подобных соревнованиях наши спортсмены могут выступать под российским флагом. Они не относятся к понятию Major Еvent Organizers, поэтому эти турниры не будут подвержены санкциям», – передает слова Пахноцкой РИА «Новости».

Она также ранее сообщила, что РУСАДА по рекомендациям комитета по соответствию ВАДА не будет ограничено в правах и его деятельность будет продолжена.

В понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года и запретить поднятие флага на крупных международных турнирах.

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