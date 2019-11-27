Путин отодвинул охранника для общения с жителями Петербурга

Президент России Владимир Путин во время общения с жителями Санкт-Петербурга движением руки остановил своего охранника, чтобы тот не пытался его оградить от присутствующих.

В Сети опубликованы кадры, на которых видно, как сотрудник охраны пытается оградить главу государства от присутствующих. Путин жестом остановил своего охранника и начал общаться с пришедшими на Пискаревское кладбище. Некоторым петербуржцам он пожал руки, а к одной маленькой девочке отдельно подошел поздороваться, передает РИА «Новости».

Путин в Петербурге поздравил россиян с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады. Также он посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге. Кроме того, в Петербурге он встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином.