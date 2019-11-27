Донбасс и Киев не смогли договориться об обмене пленными

Представителям Киева и Донбасса не удалось договориться об обмене удерживаемых лиц из-за позиции украинских властей по верификации пленных, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«В контрпродуктивном ключе было выстроено предложение со стороны Киева об односторонней верификации удерживаемых лиц. Однако, ввиду отсутствия доверия к украинской стороне и их нежелания идти на контакт, нашей стороной данное предложение было отклонено», – передает ее слова «Донбасс сегодня».

Она добавила, что была достигнута договоренность об обмене информацией перед следующей встрече «по подтверждению нахождения лиц для возможного их включения в список на обмен».

«Я призываю украинскую сторону в самые кратчайшие сроки предпринять все возможные шаги, для того чтобы провести значительный обмен пленными в ближайшее время. Мы должны дать людям возможность встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими», – передает ее слова «Донецкое агентство новостей».

В конце октября в ДНР заявили, что Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85».