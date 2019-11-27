Власти Кургана заставили чиновников вырезать снежинки к Новому году по единому шаблону

В Кургане власти города заставляют чиновников оформлять помещения к Новому году по одному шаблону и раздают им инструкции о том, как правильно вырезать снежинки, пишут СМИ.

Местная жительница рассказала Ura.ru, что услышала разговоры о едином оформлении в коридоре одного из официальных учреждений города.

«Услышала в «Жилищной политике» сегодня утром, как две женщины разговаривали в коридоре. Одна другой говорила, что снежинки на окнах должны быть вырезаны по единому шаблону. Мол, смотрите и учитесь, как показано в инструкции», – пояснила собеседница издания.

По ее словам, в разговоре уточнялось, что в кабинетах оформление может быть разным, но в коридоре снежинки должны быть установленной формы.

В пресс-службе мэрии Кургана подтвердили сообщение о требовании оформить город в одном стиле. Это распоряжение касается не только муниципалитета, но и бизнесменов.

«На оргкомитете принята единая концепция оформления Кургана к Новому году. Рекомендации размещены на сайте. Там сложностей никаких. Если вы захотите оформить свою квартиру, можете сами попробовать вырезать снежинки», – сказали в администрации города.

В рекомендации по оформлению города также есть открытки и логотип.

В ноябре на Ямале родителей воспитанников одного из детских садов заставили сдавать деньги на подарки чиновникам