На Ямале родителей заставили сдавать деньги на подарки чиновникам

Родители воспитанников одного из детсадов Ноябрьска пожаловались на сбор средств на празднование юбилея дошкольного учреждения.

Соответствующий пост появился в одном из ноябрьских пабликов в сети «ВКонтакте», передает «URA.RU».

«Родительским комитетам фактически было дано указание найти спонсоров или за свой счет организовать подарки и прочее для 85 человек, среди которых и департамент образования», – написал аноним.

Автор поста провел опрос среди опрошенных на тему их отношения к поборам в детсадах. Из 220 опрошенных 60% заявили, что отказались бы однозначно. Еще 37% отметили, что заплатили бы не больше 200 рублей.

В комментариях подписчики выразили мнение, что родители не должны нести подобные расходы. По словам одного из пользователей, в прошлом году в детском саду «Росинка» была аналогичная ситуация: «Вайбер разрывался от настойчивых требований сдать деньги».

При этом в администрации Ноябрьска назвали ситуацию «вбросом администраторов» для поддержания интереса читателей.

«У департамента образования очень жесткая позиция по этому вопросу – никаких сборов ни на что, заведующие детсадов и директоров школ имеют на этот счет четкие указания», – рассказали в пресс-службе мэрии.

В департаменте образования Ноябрьска уточнили, что сбор денег запрещен категорически, и все главы учреждений были ознакомлены с соответствующим приказом. Также там пообещали провести проверку.

Ранее стало известно, что в Новосибирске второклассницу унизили на общем чаепитии после отказа ее матери сдавать деньги на нужды класса без предоставления отчетности.