Названа причина столкновения автобуса с электричкой под Астраханью

ДТП в Красноярском районе Астраханской области произошло из-за того, что автобус не пропустил электричку, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что авария произошла в 7.15 (6.15 мск) «на территории газоконденсатного месторождения», передает ТАСС.

«На ж/д переезде автобус не пропустил электричку приволжской ж/д. Предварительно, пострадавшие получили ссадины и ушибы, серьезных травм нет», – рассказали в экстренных службах.

По данным регионального ГУ МЧС, утром в среду столкнулись электричка №6021 с автобусом «Лиаз», перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. Автобус принадлежит ООО «Газпром-энерго».

Подвижной состав с рельс не сошел. Инцидент произошел на территории предприятия «Газпром добыча Астрахань».

По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек, из них четверо были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил и. о. министра здравоохранения Астраханской области Федор Орлов.

«Тяжелых пациентов нет. Вместе с теми, кто был в шоковом состоянии, пострадало 12 человек, но только четверо нуждались в госпитализации. Среди пассажиров электрички никто не пострадал», – добавил он.

Ранее под городом Гусь-Хрустальный произошло ДТП с участием школьного автобуса.