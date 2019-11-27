Названа причина столкновения автобуса с электричкой под Астраханью

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27 ноября, среда  |  Последнее обновление — 08:54  |  vz.ru
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Украина угрожает воровством газа

Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможноФото: Gleb Garanich/Reuters
«Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь – «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома? Подробности...
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«Единая Россия» отрывается от оппозиции

По данным социологов, допустимый рейтинг «Единой России» превышает 60 процентовФото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
На выборах в Госдуму «Единая Россия» не будет блокироваться ни с какими политическими силами и не станет «расторговывать» с соперниками регионы, отказываясь от выдвижения своих кандидатов в отдельных округах. Партия удерживает политический центр, ее допустимый рейтинг превышает 60%, отмечают эксперты, поэтому ей не нужны ситуативные союзы с конкурентами ни слева, ни справа. Подробности...
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Почему жертвы наводнения до сих пор живут в бесчеловечных условиях

Лилия Черепанова и ее дом на ПесочнойФото: Юрий Васильев/Взгляд
Этим летом наводнение в Иркутской области оставило без крова десятки тысяч людей. А наступившая зима стала очередным испытанием для переживших удар стихии. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, куда бегут от последствий стихии жители Тулуна, и дождались ли помощи от местной власти.  Подробности...
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Сенцов намерен присвоить одно из важнейших достижений СССР

Огненный взор Сенцова направлен против США – ведь именно они лишили Украину ядерного оружияФото: AP Photo/Jean-Francois Badias/ТАСС
Еще один украинский активист требует «вернуть нашу бомбу» – то есть, на минуточку, ядерное оружие. На этот раз отличился притворяющийся режиссером террорист Олег Сенцов, и сделал он это с трибуны Европарламента. Легко доказать, что советская ядерная бомба никогда не была «украинской». Но Сенцов передергивает и в других, не менее важных вещах. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
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Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...

Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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              Названа причина столкновения автобуса с электричкой под Астраханью

              27 ноября 2019, 08:47

              Текст: Наталья Ануфриева

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              ДТП в Красноярском районе Астраханской области произошло из-за того, что автобус не пропустил электричку, сообщил источник в экстренных службах.

              Источник сообщил, что авария произошла в 7.15 (6.15 мск) «на территории газоконденсатного месторождения», передает ТАСС.

              «На ж/д переезде автобус не пропустил электричку приволжской ж/д. Предварительно, пострадавшие получили ссадины и ушибы, серьезных травм нет», – рассказали в экстренных службах.

              По данным регионального ГУ МЧС, утром в среду столкнулись электричка №6021 с автобусом «Лиаз», перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. Автобус принадлежит ООО «Газпром-энерго».

              Подвижной состав с рельс не сошел. Инцидент произошел на территории предприятия «Газпром добыча Астрахань».

              По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек, из них четверо были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил и. о. министра здравоохранения Астраханской области Федор Орлов.

              «Тяжелых пациентов нет. Вместе с теми, кто был в шоковом состоянии, пострадало 12 человек, но только четверо нуждались в госпитализации. Среди пассажиров электрички никто не пострадал», – добавил он.

              Ранее под городом Гусь-Хрустальный произошло ДТП с участием школьного автобуса.


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