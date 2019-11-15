Детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом под Гусь-Хрустальным

После ДТП со школьным автобусом на дороге Владимир – Рязань под городом Гусь-Хрустальный госпитализированы в отделение травматологии четверо детей, еще двое осмотрены врачами и отпущены домой, сообщил глава Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин.

Кабенкин сообщил, что «все дети осмотрены врачами, четверо из них госпитализированы в травматологию, травмы не тяжелые, еще двоих решено было отпустить домой на амбулаторное лечение», передает ТАСС.

Дети направлялись в Курлово на заседание детского клуба «Импульс», где планировалось обсудить вопросы школьной жизни.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом. Обе машины вылетели в кювет. Водитель легкового авто не пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что дети тоже не получили тяжелых травм, передает РИА «Новости».

По его данным, в больницу увезли семерых, из них – шесть детей. Всего в автобусе находились восемь школьников. У пострадавших после аварии имеются ушибы и царапины, «четыре ребенка остаются на госпитализации, один отправлен на амбулаторное лечение, одного отпустили совсем, и один взрослый – тоже (получил лечение) амбулаторно».

Напомним, в мае под Екатеринбургом школьный автобус столкнулся с грузовиком.