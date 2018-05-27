Под Екатеринбургом школьный автобус столкнулся с грузовиком

В районе 14-го километра южного подъезда к Нижнему Тагилу школьный автобус, перевозивший 30 детей и троих сопровождавших их взрослых из батутного парка в Екатеринбурге в город Нижняя Салда, столкнулся с грузовым автомобилем Scania, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В областном главке уточнили, что авария произошла из-за того, что водитель пассажирского не справился с управлением и столкнулся с едущим впереди грузовиком, передает РИА «Новости».

Среди пассажиров и водителей пострадавших нет. Дети доставлены домой другим автобусом.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, 13 мая микроавтобус с украинской детской футбольной командой, возвращавшейся с соревнований из Польши, в Белоруссии попал в ДТП.