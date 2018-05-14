Белорусские врачи борются за жизнь юных украинских футболистов

Микроавтобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП в Белоруссии, два мальчика находятся в критическом состоянии, сообщил второй секретарь посольства Украины в Минске Павел Троян.

В воскресенье украинская команда возвращалась с соревнований из Польши через Белоруссию. Один из перевозивших футболистов микроавтобусов попал в аварию под городом Каменец, в результате один ребенок погиб и шестеро с тяжелыми травмами были доставлены в местную больницу.

Один из пострадавших, находящийся в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В этот же день белорусские медики сделали ему операцию. Всех пострадавших перевезли в больницу в Бресте.



«Мальчик, которому была сделана операция, находится в стабильно тяжелом состоянии, пока что изменений нет... Насколько я знаю, два ребенка в критическом состоянии, остальные дети – в стабильно тяжелом», – передает РИА «Новости» слова Трояна.



Он отметил, что белорусские врачи делают все возможное, чтобы улучшить состояние пострадавших футболистов.

На вопрос о том, приехали ли с Украины в Белоруссию родители пострадавших детей, он ответил, что такой информацией посольство сейчас не располагает.

Напомним, 21 мая 2015 года направлявшийся из Казани в Санкт-Петербург на соревнования по карате автобус с командой юных спортсменов выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибли три человека, среди них – 12-летняя девочка и президент федерации карате Татарстана.