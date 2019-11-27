Стрельбу открыли в начальной школе в США

В американском штате Вашингтон в результате стрельбы возле начальной школы два человека получили ранения, подозреваемый покончил с собой, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в городе Ванкувер. Полицейские получили сообщение о стрельбе в школе и выехали на место, где обнаружили двух раненых. Стрелок сел в автомобиль и попытался уехать, началось преследование, передает РИА «Новости».

В ходе погони подозреваемый остановил машину и покончил с собой.

На момент стрельбы большинство учеников уже ушли из школы. Пострадавшие госпитализированы.

Напомним, 21 ноября в американском штате Филадельфия в ходе матча по американскому футболу между командами двух школ произошла перестрелка.

До этого жертвами стрельбы в Одессе (Техас, США) стали пять человек, свыше 20 человек пострадали, а при стрельбе на стадионе в Алабаме пострадали 10 подростков.

Всего же с начала года в Соединенных Штатах произошло 22 случая стрельбы в стенах школ. В надежде защитить детей родители стали раскупать пуленепробиваемые рюкзаки.