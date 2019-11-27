В США призвали Вашингтон признать Крым российским

Американский журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и «смириться» с судьбой полуострова.

Американский профессор Лайл Голдстайн отметил, что для признания Крыма российским есть целый ряд причин, передает РИА «Новости».

Так, он обратил внимание на историческую общность Крыма и России, говоря о потерях, понесенных страной в ходе защиты полуострова во время Второй мировой и Крымской войны.

Автор статьи напомнил, что на протяжении всего постсоветского периода у России имелась в Крыму крупная военно-морская база. Из-за этого Москва всегда рассматривала территорию как ключевую область национального интереса.

Голдстайн подчеркнул, что многие крупные европейские страны «давно устали» от экономических санкций, введенных против России из-за Крыма.

Кроме того, напряженность вокруг Крыма может привести к реальному военному противостоянию между США и Россией, которое рискует перерасти в ядерный конфликт.

В конце статьи автор призвал американских дипломатов отвлечься от утомительных разговоров и начать переговоры о «великой сделке», которая поможет укрепить безопасность в Европе.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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