В Госдуме объяснили отмену 50-рублевых пособий по уходу за ребенком

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева прокомментировала отмену пособий в размере 50 рублей по уходу за ребенком.

Парламентарий обратила внимание, что вместо отмененных 50-рублевых пособий семьи, чей доход не превышает величины двух региональных прожиточных минимумов, буду получать выплату в размере средней зарплаты в регионе до достижения ребенком трехлетнего возраста, передает НСН

Напомним, с 1 января 2020 года в России отменяются ежемесячные 50-рублевые выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. При этом те, кому такие выплаты уже были назначены, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты.

Ранее это решение разъяснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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