В Госдуме разъяснили отмену выплат в 50 рублей по уходу за ребенком

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил отмену с 1 января 2020 года ежемесячных 50-рублевых выплат по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

«У нас в соответствии с действующими нормами и принципами социального страхования женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, получает пособие», - пояснил Нилов RT.

Он отметил, что в возрасте ребенка с полутора до трех лет женщина, если она ранее работала, может и далее находится в отпуске по уходу за ребенком, но только за свой счет. Таким образом, пособие она получать не будет.

«Неоднократно предлагалось продлить норму, при которой женщине можно было бы получить пособие, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Долгие дискуссии, наши предложения, наши регулярные встречи с председателем правительства нашли законодательное решение, но с учетом критериев нуждаемости», – добавил депутат.

Нилов отметил, что сейчас семьи с детьми, чей среднедушевой доход составляет ниже двух величин прожиточного минимума по субъекту, будут ежемесячно получать до достижения ребенком трех лет пособие в размере прожиточного минимума установленного для ребенка в соответствующем субъекте.

Он уточнил, что эта мера была закреплена на законодательном уровне, поэтому указ о выплатах в размере 50 рублей утратил силу.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет отменяются в России с 1 января 2020 года, а те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты.