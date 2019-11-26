В России отменили 50-рублевые выплаты по уходу за ребенком

Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет отменяются в России с 1 января 2020 года, а те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты, следует из текста указа президента Владимира Путина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, признается утратившим силу указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, определяющий ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей, которые назначаются «матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста».

Путин также отменил норму о начислении 50 рублей ежемесячно студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям. При этом и студенты, и те, кому уже назначены эти выплаты или будут назначены при рождении ребенка до 1 января 2020 года, сохранят право на их получение «до окончания установленных периодов выплаты».

Напомним, 2 августа президент Владимир Путин подписал закон, вводящий ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка, а также увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка.

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