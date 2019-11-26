Эксперты рассказали о подготовке теста по науке в конкурсе «Лидеры России»

Демотест по специализации «Наука» для участников «Лидеров России» – флагманского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» откроется 2 декабря.

На прохождение этого этапа у участников есть двое суток – 3 и 4 декабря. Тест будет состоять из 40 вопросов, на решение каждого выделено по 50 секунд.

На что обратить внимание при прохождении теста «Наука», а также какие задания ждут участников – на эти и другие вопросы ответили на пресс-брифинге соорганизаторы теста, эксперты координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах совета при президенте по науке и образованию.

«С экспертами из ведущих научных организаций решили сначала составить портрет современного лидера науки – выделили ряд компетенций, в том числе и специфических для научной сферы, таких как: умение коммуницировать, выстраивать кооперации с российскими и зарубежными научными группами, использовать существующие инструменты поддержки, коммерциализировать научные знания», – сказал председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах совета при президенте по науке и образованию Никита Марченков.

По его словам, таким способом удалось сформировать вопросы для этого теста, позволяющего определить, насколько участник конкурса ориентируется в сегодняшнем состоянии науки в стране.

Всего на участие в конкурсе «Лидеры России» по специализации «Наука» пришло 22 тыс. 272 заявки. По окончанию дистанционного этапа тестирования к очным испытаниям будут допущены 300 человек.

«Основные направления проверки в тесте – это знание научно-технических трендов, мер поддержки, национальных проектов. Без этого никуда! От лидера науки помимо непосредственного занятия наукой теперь требуется выполненение множества организационных функций. В связи с этим, особое внимание в тестах будет уделено знанию стратегии научно-технологического развития России, определяющей основные тренды развития российской науки», – подчеркнул проректор по модернизации и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана Борис Коробец.

По его словам, молодым ученым необходимо знать основополагающий принцип стратегии – наука для людей, то есть наука, необходимая населению.

«Соответственно, ученый должен акцентировать свои научные исследования, в первую очередь, на потребности, которые формулирует государство. Они заложены в национальных проектах «Наука» и «Образование», основополагающих документах, регламентирующих меры господдержки в направление развития научно-образовательной сферы», – добавил Коробец.

Всю информацию о методологии подготовки в рамках конкурса «Лидеры России» к тестам по специализации «Наука» можно узнать на сайте координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах совета при президенте по науке и образованию – http://youngscience.gov.ru/Russia/proftest/

«Участники должны уметь пользоваться различными базами данных, такими как, Scopus, Web of Science и другими. Кроме того, в ходе теста проверим знания способов подачи патентных заявок, проведения полного цикла патентования исследования, коммерциализации проекта», – отметил лауреат премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин.

Часть вопросов также будет связана с историей и методологией науки, участникам необходимо будет знать основные концепции философии науки и достижения российских ученых и нобелевских лауреатов, отметил победитель президентской программы исследовательских проектов, начальник лаборатории стабилизированных лазерных систем НОЦ «Фотоника и ИК-техника» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Владимир Лазарев.

Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями конкурсанты второго блока дистанционного тестирования получат 12-13 декабря.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 22 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.