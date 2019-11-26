МВД составило портрет жертвы микрофинансовой организации

Более 80% потерпевших от противоправной деятельности на рынке микрофинансирования в Москве составляют пожилые люди, заявил замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве Ильгам Юсупов.

«Основные потерпевшие на сегодняшний момент – более 80% – это граждане преклонного возраста, социально уязвимая категория населения, которые финансово менее грамотные», – передает ТАСС слова Юсупова.

Он добавил, что в эту сферу широко вовлекается молодежь в возрасте до 25 лет, прельщенная легким заработком и якобы возможностью карьерного роста.

«До молодежи доводится информация, что они используют современный социальный инструмент, который позволит им стать топ-менеджерами, а соответственно, зарабатывать денежные средства уровня выше среднего на территории города», – сказал он.

В пресс-службе столичного ГУ МВД добавили, что в Москве с начала года выявлено 58 преступлений на рынке микрофинансирования.

Напомним, в июле Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья.