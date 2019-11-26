Кадыров призвал журналистов противостоять информационным атакам на Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных журналистов активно противостоять информационным атакам на республику, развязанным врагами России и Чечни.

«СМИ отводится исключительно важная роль, учитывая информационные атаки на республику. Наши журналисты должны четко и оперативно реагировать, противопоставлять искаженной информации объективную картину. Проиграв в открытой войне с международным терроризмом и его покровителями против Чечни и всей России, западные спецслужбы выбрали метод провокаций, лжи и клеветы», – заявил Кадыров на встрече с помощником по СМИ, директором телерадиокомпании «Грозный» Ахмедом Дудаевым.

По словам Кадырова, цель атак – внести раздор в общество. «Наш первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров взял на вооружение Коран, cунну, шариат, тарикат, традиции, конституцию, сплочение нации. Мы строго следуем этому курсу и никому не удастся помешать уверенному движению республики по пути развития и единения нации», – заметил Кадыров, передает РИА «Новости».

Дудаев рассказал главе Чечни о начатой по его поручению в апреле реорганизации местных СМИ. «Основной акцент при реорганизации СМИ делается на усиление деятельности ТВ, печатных изданий и информационных агентств в интернете. Учитывая современные реалии, наши журналисты усилили работу в глобальной сети», – отметил Дудаев.

По его словам, ведется также работа по развитию кадрового потенциала, с привлечением опытных специалистов, подготовкой молодых журналистов. По его словам, определены приоритетные задачи для освещения в СМИ. При этом в текущем году наибольшее количество сюжетов и публикаций было посвящено здравоохранению, туризму, инвестиционной деятельности и институту семьи.

В начале ноября министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев призвал местных артистов согласовывать тексты песен с экспертным советом и следить за поведением в соцсетях.