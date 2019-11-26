РУСАДА нашло источник оплаты штрафа ВАДА

Штраф, наложенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), будет компенсирован спортивными властями страны, заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

«Штраф и компенсация затрат будут выплачены российскими спортивными властями через РУСАДА. Штраф и компенсация затрат как санкции указаны в стандартах ВАДА, поэтому в этом пункте ничего удивительного. Как я и говорил ранее, последствия санкций для нашего спорта будут тяжелыми», – передает ТАСС слова Гануса.

Накануне стало известно, что комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.

Напомним, ранее во вторник пресс-служба ВАДА сообщила, что Комитет ассоциации предложил исполкому запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения, а также запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры.

В рекомендациях также отмечается, что РУСАДА придется заплатить штраф в размере 100 тыс. долларов или 10% от дохода организации за год, также РУСАДА должно будет компенсировать WADA расходы на проведение расследования.