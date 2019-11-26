Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне торговых новостей

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром слабо колеблются без единой динамики на фоне того, что инвесторы пытаются оценить последние новости по торговым отношениям США и Китая.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,05% – до 62,65 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,01%, составив 58,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы обратили внимание на сообщение министерства коммерции Китая, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.