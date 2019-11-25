Бывший муж Поклонской раскритиковал закон «О профилактике домашнего насилия»

Доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев, который является бывшим мужем депутата Госдумы Натальи Поклонской, раскритиковал проект закона «О профилактике домашнего насилия». По его мнению, этот документ снизит привлекательность семейной жизни.

«Некоторые его нормы, заимствованные из зарубежной практики, способны существенно снизить привлекательность семейной жизни и, как следствие, привести к снижению рождаемости», – написал он в колонке для газеты ВЗГЛЯД.

Соловьев отметил, что механизмы защитных предписаний, дающие возможность «фактически изгонять одного из членов семьи из дома», а также беспрецедентное вмешательство НКО в жизнь российских семей являются «мощнейшими коррупциогенными факторами» и создают поле «для различного рода манипуляций в семейной жизни».

«Соблазн оказать давление и достичь своих личных целей с помощью неоднозначных законодательных норм неизбежно внесет разлад в уже созданные семьи и станет мощным удерживающим фактором от создания новых семей», – заявил Соловьев.

В колонке он заметил, что не представляет себе, как может закон работать на Кавказе и в южных регионах страны. В то же время те из зарубежных правозащитных организаций и российских НКО, которые захотят помониторить практику его применения, считает юрист, поедут именно в эти регионы и будут там «расшатывать ситуацию».

«Все это приведет к обострению ситуации в данных регионах, повышению градуса неприятия федерального центра, принимающего такие законы», – пишет Соловьев.

По его словам, еще одним важным моментом является тот факт, что в ситуации с обсуждением только семейного насилия на второй план отодвигаются «иные проявления этого опаснейшего для общества явления».

«Есть много иных проявлений насилия, которые носят не менее, если не более опасный и вредный для общества характер. А кто будет бороться с ними?.. Не получится ли так, что, ставя заслон в одном месте, мы спровоцируем их на еще большее проявление агрессии в других местах, отчего пострадает более широкий круг людей? Это совсем не значит, что с семейным насилием не надо бороться и не надо его осуждать. Оно отвратительно. Но говорить о нем необходимо в контексте общего противодействия насилию, всем его проявлениям в нашем обществе», – заявил Соловьев.

Он указал, что сейчас большинство противоправных действий совершается в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и эта беда является «главной причиной разладов и конфликтов» в семьях. Соловьев предлагает говорить об истоках такого положения вещей и решать эту проблему.

«Если мы говорим о профилактике, превенции домашнего насилия, то необходимо вернуться к практике принудительного лечения от этих страшных недугов. Реализация таких мер позволит существенно изменить основы и причины возникновения бытовых конфликтов, снизит общий уровень насилия в обществе. Но опять же эта проблема актуальна не для всех регионов Российской Федерации», – заявил юрист.

Кроме того, он призвал обратить внимание на пропаганду насилия, которая «захлестывает людей с утра до вечера, становится обыденным явлением, как бы частью нашей жизни».

«Поэтому нельзя неоправданно заужать тему домашнего насилия, а, говоря о жертвах, подразумевать только женщин. А дети, а представители старшего поколения? Да и мужчины у нас тоже гибнут, к сожалению», – пишет Соловьев.

По его мнению, самым важным является выведение домашнего насилия из «латентной, скрытой зоны», и в этом 90% работы должна сделать профилактика.

«А законодатели тех российских регионов, которые считают необходимым предусмотреть специальные меры противодействия этому явлению, имеют возможность предложить свои, региональные законодательные акты в указанной сфере. Не пытаясь подстричь под одну гребенку всех в этом деликатном и чувствительном для людей вопросе», – сказал Соловьев.

Он считает, что у людей идет отторжение этих инициатив, так как «пока специфические НКО хотят влезть в наши семьи, представить нас стадом насильников, которых надо поставить в стойло».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что правительство и парламент считают необходимыми дополнительные меры по борьбе с домашним насилием.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, одна из авторов законопроекта о домашнем насилии, заявила газете ВЗГЛЯД, что против этого проекта закона выступает прежде всего консервативная часть российского общества, которая собирает сторонников путем манипулирования в соцсетях.