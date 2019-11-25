Бывший муж Поклонской раскритиковал закон «О профилактике домашнего насилия»

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
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Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...

Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если будет принят закон «О профилактике домашнего насилия», это внесет разлад в существующие семьи и поставит под угрозу создание новых. Потому что семья с точки зрения этого законопроекта – чистый ад. Подробности...
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Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца. Подробности...
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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              Бывший муж Поклонской раскритиковал закон «О профилактике домашнего насилия»

                 25 ноября 2019, 20:34
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев, который является бывшим мужем депутата Госдумы Натальи Поклонской, раскритиковал проект закона «О профилактике домашнего насилия». По его мнению, этот документ снизит привлекательность семейной жизни.

              «Некоторые его нормы, заимствованные из зарубежной практики, способны существенно снизить привлекательность семейной жизни и, как следствие, привести к снижению рождаемости», – написал он в колонке для газеты ВЗГЛЯД.

              Соловьев отметил, что механизмы защитных предписаний, дающие возможность «фактически изгонять одного из членов семьи из дома», а также беспрецедентное вмешательство НКО в жизнь российских семей являются «мощнейшими коррупциогенными факторами» и создают поле «для различного рода манипуляций в семейной жизни».

              «Соблазн оказать давление и достичь своих личных целей с помощью неоднозначных законодательных норм неизбежно внесет разлад в уже созданные семьи и станет мощным удерживающим фактором от создания новых семей», – заявил Соловьев.

              В колонке он заметил, что не представляет себе, как может закон работать на Кавказе и в южных регионах страны. В то же время те из зарубежных правозащитных организаций и российских НКО, которые захотят помониторить практику его применения, считает юрист, поедут именно в эти регионы и будут там «расшатывать ситуацию».

              «Все это приведет к обострению ситуации в данных регионах, повышению градуса неприятия федерального центра, принимающего такие законы», – пишет Соловьев.

              По его словам, еще одним важным моментом является тот факт, что в ситуации с обсуждением только семейного насилия на второй план отодвигаются «иные проявления этого опаснейшего для общества явления».

              «Есть много иных проявлений насилия, которые носят не менее, если не более опасный и вредный для общества характер. А кто будет бороться с ними?.. Не получится ли так, что, ставя заслон в одном месте, мы спровоцируем их на еще большее проявление агрессии в других местах, отчего пострадает более широкий круг людей? Это совсем не значит, что с семейным насилием не надо бороться и не надо его осуждать. Оно отвратительно. Но говорить о нем необходимо в контексте общего противодействия насилию, всем его проявлениям в нашем обществе», – заявил Соловьев.

              Он указал, что сейчас большинство противоправных действий совершается в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и эта беда является «главной причиной разладов и конфликтов» в семьях. Соловьев предлагает говорить об истоках такого положения вещей и решать эту проблему.

              «Если мы говорим о профилактике, превенции домашнего насилия, то необходимо вернуться к практике принудительного лечения от этих страшных недугов. Реализация таких мер позволит существенно изменить основы и причины возникновения бытовых конфликтов, снизит общий уровень насилия в обществе. Но опять же эта проблема актуальна не для всех регионов Российской Федерации», – заявил юрист.

              Кроме того, он призвал обратить внимание на пропаганду насилия, которая «захлестывает людей с утра до вечера, становится обыденным явлением, как бы частью нашей жизни».

              «Поэтому нельзя неоправданно заужать тему домашнего насилия, а, говоря о жертвах, подразумевать только женщин. А дети, а представители старшего поколения? Да и мужчины у нас тоже гибнут, к сожалению», – пишет Соловьев.

              По его мнению, самым важным является выведение домашнего насилия из «латентной, скрытой зоны», и в этом 90% работы должна сделать профилактика.

              «А законодатели тех российских регионов, которые считают необходимым предусмотреть специальные меры противодействия этому явлению, имеют возможность предложить свои, региональные законодательные акты в указанной сфере. Не пытаясь подстричь под одну гребенку всех в этом деликатном и чувствительном для людей вопросе», – сказал Соловьев.

              Он считает, что у людей идет отторжение этих инициатив, так как «пока специфические НКО хотят влезть в наши семьи, представить нас стадом насильников, которых надо поставить в стойло».

              Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что правительство и парламент считают необходимыми дополнительные меры по борьбе с домашним насилием.

              Депутат Госдумы Оксана Пушкина, одна из авторов законопроекта о домашнем насилии, заявила газете ВЗГЛЯД, что против этого проекта закона выступает прежде всего консервативная часть российского общества, которая собирает сторонников путем манипулирования в соцсетях.


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