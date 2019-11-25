Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию Патриарха

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
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Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию Патриарха

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если будет принят закон «О профилактике домашнего насилия», это внесет разлад в существующие семьи, и поставит под угрозу создание новых семей. Потому что семья с точки зрения этого законопроекта – чистый ад. Подробности...

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              Иван Соловьев

              Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию Патриарха

              Иван Соловьев
              д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
              		 25 ноября 2019, 18:30

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              «Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации». Об этом говорится в аналитическом отчете Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь сентябрь 2019 года.

              По приведенным контрольным органом данным, численность постоянного населения РФ по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек, а миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения лишь на 76%.

              А по итогам 2019 года число россиян сократится на 284,8 тыс. человек, такую цифру озвучили в Минэкономразвития. Это практически на 30 процентов больше, чем предусматривал план по достижению национальных целей развития.

              Не случайно, в положениях послания президента Федеральному собранию на 2019 год значительное внимание было уделено вопросам рождаемости, поддержки семей. Глава государства отметил, что «для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего.

              Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации. Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость, как вы знаете, снижается». Была поставлена и задача – «на рубеже 2023–2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения».

              Фото: Егор Алеев/ТАСС

              А глава РПЦ патриарх Кирилл в своей речи на Всемирном русском народном соборе 18 октября 2019 года отметил: «Неблагополучная демографическая обстановка сдерживает экономический рост России. Угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения чревата утратой территорий и распадом государства. И это не страшилка».

              Нормализовать ситуацию призван национальный проект «Демография», который направлен на улучшение демографической ситуации в стране. Согласно его рабочей версии, к концу 2024 года планируется повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7. Но для этого что-то надо делать с падением роста рождаемости и недостаточным снижением смертности. Конечно, необходима всемерная поддержка материнства, создание благоприятных условий для молодых семей.  Не хотелось бы, чтобы панацей стало повышение темпов привлечения мигрантов.

              Но для этого необходимо вовремя выявлять иные угрозы, которые могут существенно повлиять на самый негативный сценарий повышения рождаемости. Одной из таких угроз является принятие закона «О профилактике домашнего насилия».

              При попытке выставить законодательный заслон на пути насилия в домашних условиях, он предусматривает ряд норм, заимствованных из зарубежной практики, которые способны существенно снизить привлекательность семейной жизни и, как следствие, приведет к снижению рождаемости.

              Механизмы защитных предписаний, которые дают возможность фактически изгонять одного из членов семьи из дома, беспрецедентное вмешательство НКО в жизнь российских семей, являются не только мощнейшими коррупциогенными факторами, но и создают поле для различного рода манипуляций в семейной жизни.

              Соблазн оказать давление и достичь своих личных целей с помощью неоднозначных законодательных норм неизбежно внесет разлад в уже созданные семьи и явится мощным удерживающим фактором от создания новых семей.

              Также я не представляю себе, как этот закон может заработать на Кавказе и в южных регионах России. Однако могу дать сто процентов вероятности, что желающие помониторить практику его применения представители зарубежных правозащитных организаций, да и российских НКО, поедут именно туда. И будут расшатывать ситуацию там. Все это приведет к обострению ситуации в данных регионах, повышению градуса неприятия федерального центра, принимающего такие законы.

              Еще один важный момент: говоря только об одном виде насилия – семейном - мы невольно отодвигаем на второй план, нивелируем, делаем второстепенными иные проявления этого опаснейшего для общества явления. Есть много иных проявлений насилия, которые носят не менее, если не более опасный и вредный для общества характер. А кто будет бороться с ними?

              Ведь совсем не обязательно, что речь идет о том, что отдельные люди звереют только переступив порог своего дома. Сегодня градус насилия и готовность его совершить, к сожалению, не снижаются в целом. И склонный к насилию человек будут проявлять его и в другой обстановке, с другими людьми.

              Не получится ли так, что ставя заслон в одном месте, мы спровоцируем их на еще большее проявление агрессии в других местах, отчего пострадает более широкий круг людей? Это совсем не значит, что с семейным насилием не надо бороться и не надо его осуждать. Оно отвратительно. Но говорить о нем необходимо в контексте общего противодействия насилию, всем его проявлениям в нашем обществе.

              Тема домашнего насилия – чувствительная и эмоционально значимая для людей, взвешенное отношение к ней – индикатор зрелости общества, его самобытного пути, верности историческим традициям. Технологии, с помощью которых продвигается данный законопроект строятся на фальсификации статистических данных, подмене понятий, введении людей в заблуждение.

              Мы уже давно знаем, что запад – это плохой пример для подражания. Особенно в сфере семейных отношений и будущего детей.

              Сегодня большинство насильственных и других противоправных действий совершается в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Эта беда является главной причиной разладов и конфликтов в наших семьях. Об истоках такого положения надо говорить отдельно. Но и одними призывами к здоровому образу жизни проблему не решить.

              Если мы говорим о профилактике, превенции домашнего насилия, то необходимо вернуться к практике принудительного лечения от этих страшных недугов. Реализация таких мер позволит существенно изменить основы и причины возникновения бытовых конфликтов, снизит общий уровень насилия в обществе. Но, опять же: эта проблема актуальна не для всех регионов Российской Федерации.

              Надо обратить внимание на пропаганду насилия. Она захлестывает людей с утра до вечера, становится обыденным явлением, как бы частью нашей жизни.

              Поэтому нельзя неоправданно заужать тему домашнего насилия, а, говоря о жертвах, подразумевать только женщин. А дети, а представители старшего поколения? Да и мужчины у нас тоже гибнут, к сожалению.

              Самое главное – вывести домашнее насилие из латентной, скрытой зоны. И 90 процентов здесь должна сделать профилактика. А законодатели тех российских регионов, которые считают необходимым предусмотреть специальные меры противодействия этому явлению, имеют возможность предложить свои, региональные законодательные акты в указанной сфере. Не пытаясь подстричь под одну гребенку всех в этом деликатном и чувствительном для людей вопросе.

              А пока специфические НКО хотят влезть в наши семьи, представить нас стадом насильников, которых надо поставить в стойло. Поэтому у людей идёт отторжение этих инициатив.

              Разрушение семьи ослабит Россию, спровоцирует дальнейшие демографические проблемы, создаст условия для дестабилизации российского общества. Таким образом, принятие законопроекта «О профилактике домашнего насилия» приведет к тому, что поставленные президентом задачи не будут выполнены. Более того, это создаст прямые предпосылки для того, что тезис, озвученный патриархом, может быть реализован на практике.

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