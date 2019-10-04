Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

В нашей стране насчитывается 670 тысяч детей-инвалидов. Это те наши маленькие сограждане, которые нуждаются в надлежащем лекарственном обеспечении, реабилитации, своевременном оказании медицинской помощи при обострении заболеваний.

Казалось бы, вопросы, относящиеся исключительно к компетенции сферы здравоохранения. Однако оказывается, что в большей степени данные вопросы призван регулировать… Минтруд. Именно в его ведении находятся бюро медико-социальной экспертизы, специалисты которых устанавливают инвалидность или потом на раз-два могут лишить этого статуса.

К сожалению, детская инвалидность имеет ежегодную тенденцию к росту (примерно на 18-20 тысяч человек). Это приводит к тому, что инвалидами признается все большее количество детей. В свою очередь, это влечет увеличение государственного финансирования на обеспечение их неотложных и жизненно важных потребностей.

Но вместо того, чтобы ставить вопрос о выделении дополнительных денег, некоторые чиновники, как всегда, пошли своим путем. Зачем писать сложные обоснования и биться с Минфином за дополнительные средства, когда можно просто пересмотреть статус нескольких сотен тысяч действующих инвалидов? Попросту – лишить их этого статуса. Вот и экономия существенная получается. А то, понимаешь, нарожали инвалидов, присосались к государственной кормушке и паразитируют на всем готовом!

Недаром уже в открытую говорится о том, что в целях сохранения в бюджете страны более чем половины триллиона рублей в год (экономия на выплатах ЕДВ), инвалиды, у которых есть руки и ноги, теперь не будут считаться инвалидами. В 2019 году инвалидами перестанут быть 200 тысяч человек, а в 2020-м еще 100 тысяч человек. Иными словами, совсем скоро льгот, дотаций, в том числе на лекарства, медтехнику и реабилитацию, должны лишиться 300 тысяч человек!

Сегодня статуса инвалида лишаются не только дети, но и люди всех возрастов. Так реализуется упомянутая нами негласная установка по экономии денег в бюджете. Понятно, что с деньгами в стране тяжело. Но как поднимается рука урезать и без того невеликие средства у тех, кто сам не в состоянии себе помочь? Да еще и делается это весьма своеобразными методами: унижением людей, подлогами документации и банальным враньем.

Все большую социальную значимость приобретает вопрос помощи мамам, у которых дети-инвалиды были лишены этого статуса. Они остались за бортом жизни, ведь теперь никто не поможет в финансировании их лекарственного обеспечения, реабилитации, доступе к высокотехнологичной медицинской технике, получении выплат и т. д.

Правозащитные институты отсылают их в Минтруд, который ссылается на решения МСЭ, где сидят самые «профессиональные» в мире специалисты по установлению и лишению статуса инвалида. Точно так же к этому вопросу относятся и суды, полностью доверяя «специалистам» МСЭ.

Но за птичьим языком таких заключений остаются человеческие трагедии. Ведь мамы детей-инвалидов в подавляющем своем большинстве не могут работать, так как вынуждены все время находиться с больными детьми. Очень часто это мамы-одиночки, потому что папы таких детей оказываются не готовы нести такой крест.

Аргументы представителей руководства МСЭ о том, что в России в последнее время все просто неимоверно здоровеют и именно поэтому снижается количество инвалидов, не выдерживают никакой критики! Также не стоит винить родителей в том, что у них рождаются больные детки.

О том, что практика лишения статуса инвалида – это самодеятельность отдельных чиновников Минтруда, направленная на некую оптимизацию расходов, говорит еще и тот факт, что наиболее активным гражданам, обратившимся в СМИ, предлагают пройти повторную экспертизу и, как правило, возвращают статус инвалида. Это яркое свидетельство того, что чиновники, как огня, боятся огласки этой проблемы, затыкая рты самым активным.

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Действующий сегодня приказ Минтруда № 1024 предусматривает установление инвалидности на основании степени функциональных возможностей человека. Это дает широчайшее поле для усмотрения специалистов МСЭ. Как они выведут те самые проценты и как их сложат, так и будет определена дальнейшая судьба человека с тяжелым недугом. При этом сам диагноз не является основанием для признания человека инвалидом.

Глупо говорить банальности о том, что нельзя футболить людей по кругу и решать их судьбы по собственному усмотрению. Поступать так со здоровыми – бездушие. С больными – преступление. Сегодня порядок в данном вопросе необходим, как воздух. Наше государство в состоянии защитить слабых и больных. И за них есть, кому побороться.