России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если раньше в закон о полиции вносились изменения, расширяющие и уточняющие права полиции, то сейчас Госдумой рассматривается законопроект, расширяющий права граждан. Подробности...

Россия переполнена сокровищами

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Как Украина поможет монополизации Европы

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      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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              Иван Соловьев

              России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

              Иван Соловьев
              д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
              		 14 октября 2019, 09:20

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              Самые сложные испытания, с которыми мы сталкиваемся в жизни – это беда, случившаяся даже не с нами, а с близкими и дорогими нам людьми. При этом хуже всего в такой ситуации – мучительное неведение, неизвестность. Есть предчувствие беды, но есть и ощущение безысходности, возникающее от бессилия и невозможности что-либо сделать, помочь, вызволить. Ведь имея четкую и актуальную информацию, всегда можно позаботиться о нужных врачах, лекарствах или организовать предоставление юридической защиты.

              Сегодня, в большинстве случаев, мы сами обзваниваем отделы полиции, морги и больницы. Москвичи имеют возможность обратиться в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по г. Москве. Но далеко не везде есть такие информационные центры, да и поступающая туда информация может быть неполной. 

              Законопроект № 690852-7 «О внесении изменений в закон о полиции» предлагает контуры решения этой проблемы. Это знаковый законопроект, потому как ранее изменения, вносимые в закон о полиции, касались в основном расширения и уточнения прав полицейских. Здесь же прямая отсылка к правам человека. Новизна в следующем.

              Полиция будет обязана сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов. Например, в случае грабежа или разбоя. На человека напали, ограбили, избили и его нашли без сознания на улице. В таких случаях присутствие сотрудников полиции является обязательным. Так что они будут знать, какая медицинская бригада забрала человека и куда отвезла, и будут обязаны уведомить об этом родственников пострадавшего.

              Расширяются категории лиц, розыск которых обязана осуществлять полиция. Сегодня это только пропавшие без вести. Теперь же это будут лица, исчезнувшие внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утратившие связь с родственниками, отсутствие которой подтверждается длительным несообщением им или близким лицам о своем местонахождении и судьбе.

              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

              Кроме того, в каждом случае задержания сотрудник полиции будет обязан разъяснить лицу, подвергнутому задержанию, его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близкого родственника или близкого лица о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения.

              Расширяется перечень лиц, которых гражданин имеет право уведомить о своем задержании. Теперь там, помимо близких родственников или близких лиц, есть еще и просто родственники: задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, имеет право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления кого-то из них о своем задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного может сделать сотрудник полиции. То есть не только жена, мама и папа, но и иные лица – дяди и тети, бабушки и дедушки, гражданские мужья и жены.

              Законопроектом усиливается правовая защита граждан и организаций в случае проникновения сотрудников полиции на принадлежащие им земельные участки и территории в их отсутствие. О каждом случае проникновения сотрудника полиции на земельный участок, в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения, собственник земельного участка или его законный представитель информируется в установленном порядке.

              Инициативы важные и полезные, заслуживают одобрения и поддержки. Но их вступление в силу в самое ближайшее время потребует разработки и принятия целого ряда изменений в ведомственные приказы, которые регулируют порядок работы дежурных частей, дознавателей, оперативных сотрудников, участковых и т. д. Главное, чтобы было четко прописано, как надо исполнять закон в новой редакции. Каков порядок уведомления и какой документ надо составлять, если уведомить не представилось возможности, а также каковы правовые последствия неуведомления.

              Что касается телефонного звонка. Здесь тоже есть вопросы: вот если абонент недоступен, реализовал ли человек свое право на звонок? Или ему можно еще раз сделать звонок, пока не дозвонится? А голосовое сообщение считается? А СМС, а сообщение в соцсетях и мессенджерах? Много вопросов, и на них надо дать ответы. Такие важные и чувствительные для людей вещи не должны оставляться на усмотрение того или иного должностного лица.

              Теперь по информированию родственников. Как я уже отмечал, в Москве существует Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по г. Москве. Есть такие учреждения в Питере и Волгограде. В их базу ежесуточно поступает информация из дежурных частей ОВД, больниц и моргов. Кто доставлен в больницу с улицы, находится без сознания, погиб, опознан труп или нет, кто пропал, не помнит ничего и т. д. Именно туда отсылаются сегодня жители этих городов за информацией. Пока работа этих бюро вызывает достаточное количество нареканий со стороны граждан.

              Таким образом, полицейские в городах, где есть такие бюро, будут обязаны оповещать родственников и близких лиц, а также давать информацию в бюро. Понимаю, что опыт крупных городов на всю страну распространить сразу не удастся, но в идеале база данных на таких лиц должна быть единой. Может быть, стоит говорить о создании федерального Бюро регистрации несчастных случаев, то есть расширить его масштабы, чтобы у людей была возможность получить так необходимую информацию о близких, независимо от того, в каком городе или регионе с ними произошло несчастье. 

              Есть еще одна проблема в реализации: информирование собственников о проникновениях на земельные участки, а также в помещения, не являющиеся жилыми. Сегодня это только частные квартиры и такое расширение абсолютно своевременно и востребовано людьми. Но как будет определяться собственник? Если есть персональные данные владельца в садовом товариществе или у администрации поселка, все понятно. Также это можно сделать, если есть договор на охрану, где указаны соответствующие контакты, посредством которых собственники будут информированы. А если нет? Успеют ли полицейские в отведенное время связаться с регистрационной палатой и получить сведения?

              За несвоевременное или ненадлежащее информирование, неразъяснение прав полицейских можно будет привлекать к ответственности. Кроме того, впоследствии это может привести к признанию незаконными целого ряда оперативных и следственных действий.

              Поэтому порядок действий должен быть подробно прописан в ведомственных актах. Может быть, есть смысл что-то уточнить ко второму чтению в тексте законопроекта. Жаль, если такое благое начинание останется декларацией и будет давать сбои по причине ненадлежащей организации его исполнения. Ведь мало предоставить право, надо еще предложить четкий механизм его реализации.


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