России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

Самые сложные испытания, с которыми мы сталкиваемся в жизни – это беда, случившаяся даже не с нами, а с близкими и дорогими нам людьми. При этом хуже всего в такой ситуации – мучительное неведение, неизвестность. Есть предчувствие беды, но есть и ощущение безысходности, возникающее от бессилия и невозможности что-либо сделать, помочь, вызволить. Ведь имея четкую и актуальную информацию, всегда можно позаботиться о нужных врачах, лекарствах или организовать предоставление юридической защиты.

Сегодня, в большинстве случаев, мы сами обзваниваем отделы полиции, морги и больницы. Москвичи имеют возможность обратиться в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по г. Москве. Но далеко не везде есть такие информационные центры, да и поступающая туда информация может быть неполной.

Законопроект № 690852-7 «О внесении изменений в закон о полиции» предлагает контуры решения этой проблемы. Это знаковый законопроект, потому как ранее изменения, вносимые в закон о полиции, касались в основном расширения и уточнения прав полицейских. Здесь же прямая отсылка к правам человека. Новизна в следующем.

Полиция будет обязана сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов. Например, в случае грабежа или разбоя. На человека напали, ограбили, избили и его нашли без сознания на улице. В таких случаях присутствие сотрудников полиции является обязательным. Так что они будут знать, какая медицинская бригада забрала человека и куда отвезла, и будут обязаны уведомить об этом родственников пострадавшего.

Расширяются категории лиц, розыск которых обязана осуществлять полиция. Сегодня это только пропавшие без вести. Теперь же это будут лица, исчезнувшие внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утратившие связь с родственниками, отсутствие которой подтверждается длительным несообщением им или близким лицам о своем местонахождении и судьбе.

Кроме того, в каждом случае задержания сотрудник полиции будет обязан разъяснить лицу, подвергнутому задержанию, его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близкого родственника или близкого лица о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения.

Расширяется перечень лиц, которых гражданин имеет право уведомить о своем задержании. Теперь там, помимо близких родственников или близких лиц, есть еще и просто родственники: задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, имеет право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления кого-то из них о своем задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного может сделать сотрудник полиции. То есть не только жена, мама и папа, но и иные лица – дяди и тети, бабушки и дедушки, гражданские мужья и жены.

Законопроектом усиливается правовая защита граждан и организаций в случае проникновения сотрудников полиции на принадлежащие им земельные участки и территории в их отсутствие. О каждом случае проникновения сотрудника полиции на земельный участок, в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения, собственник земельного участка или его законный представитель информируется в установленном порядке.

Инициативы важные и полезные, заслуживают одобрения и поддержки. Но их вступление в силу в самое ближайшее время потребует разработки и принятия целого ряда изменений в ведомственные приказы, которые регулируют порядок работы дежурных частей, дознавателей, оперативных сотрудников, участковых и т. д. Главное, чтобы было четко прописано, как надо исполнять закон в новой редакции. Каков порядок уведомления и какой документ надо составлять, если уведомить не представилось возможности, а также каковы правовые последствия неуведомления.

Что касается телефонного звонка. Здесь тоже есть вопросы: вот если абонент недоступен, реализовал ли человек свое право на звонок? Или ему можно еще раз сделать звонок, пока не дозвонится? А голосовое сообщение считается? А СМС, а сообщение в соцсетях и мессенджерах? Много вопросов, и на них надо дать ответы. Такие важные и чувствительные для людей вещи не должны оставляться на усмотрение того или иного должностного лица.

Теперь по информированию родственников. Как я уже отмечал, в Москве существует Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по г. Москве. Есть такие учреждения в Питере и Волгограде. В их базу ежесуточно поступает информация из дежурных частей ОВД, больниц и моргов. Кто доставлен в больницу с улицы, находится без сознания, погиб, опознан труп или нет, кто пропал, не помнит ничего и т. д. Именно туда отсылаются сегодня жители этих городов за информацией. Пока работа этих бюро вызывает достаточное количество нареканий со стороны граждан.

Таким образом, полицейские в городах, где есть такие бюро, будут обязаны оповещать родственников и близких лиц, а также давать информацию в бюро. Понимаю, что опыт крупных городов на всю страну распространить сразу не удастся, но в идеале база данных на таких лиц должна быть единой. Может быть, стоит говорить о создании федерального Бюро регистрации несчастных случаев, то есть расширить его масштабы, чтобы у людей была возможность получить так необходимую информацию о близких, независимо от того, в каком городе или регионе с ними произошло несчастье.

Есть еще одна проблема в реализации: информирование собственников о проникновениях на земельные участки, а также в помещения, не являющиеся жилыми. Сегодня это только частные квартиры и такое расширение абсолютно своевременно и востребовано людьми. Но как будет определяться собственник? Если есть персональные данные владельца в садовом товариществе или у администрации поселка, все понятно. Также это можно сделать, если есть договор на охрану, где указаны соответствующие контакты, посредством которых собственники будут информированы. А если нет? Успеют ли полицейские в отведенное время связаться с регистрационной палатой и получить сведения?

За несвоевременное или ненадлежащее информирование, неразъяснение прав полицейских можно будет привлекать к ответственности. Кроме того, впоследствии это может привести к признанию незаконными целого ряда оперативных и следственных действий.

Поэтому порядок действий должен быть подробно прописан в ведомственных актах. Может быть, есть смысл что-то уточнить ко второму чтению в тексте законопроекта. Жаль, если такое благое начинание останется декларацией и будет давать сбои по причине ненадлежащей организации его исполнения. Ведь мало предоставить право, надо еще предложить четкий механизм его реализации.