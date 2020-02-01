Человек должен оставаться гражданином даже в коме

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1 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 13:11  |  vz.ru
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На российской нефти Минск заработает последние деньги

Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефтиФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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«Панцирь» научился поражать копеечные цели

«Панцирям» в небе Сирии удалось сбить более сотни «джихад-квадрокоптеров»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Маленькие китайские дроны еще совсем недавно представляли угрозу даже для больших регулярных армий. От них, например, в свое время пострадали самолеты на авиабазе Хмеймим. А не так давно микро-беспилотниками были атакованы НПЗ в Саудовской Аравии. Отбивать такие воздушные атаки непросто: размер у «джихад-дронов» маленький, радар их не берет. Но российский ВПК сумел найти ответ и на этот вызов.  Подробности...
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Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом

Эрдоган впервые за последнее время обрушился с жесткой критикой на РоссиюФото: REUTERS/Umit Bektas
Турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Москва все обвинения отвергла, а эксперты считают, что воинственные заявления турецкого президента не ставят своей целью обострить отношения с Россией и рассчитаны совсем на другую аудиторию.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она, вроде бы, гражданка, а вроде, как уже и нет. Подробности...

Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

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              Иван Соловьев

              Человек должен оставаться гражданином даже в коме

              Иван Соловьев
              д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
              		 1 февраля 2020, 12:15

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              Елена Васильченко, весьма молодая женщина, живущая в Первомайском районе Республики Крым, в 2018 году стала испытывать сильные головные боли. Несколько раз падала в обморок, постоянно чувствовала слабость. Местные врачи просто футболили ее, то давление, то желудок смотрели. О нормальной диагностике речи даже не шло.

              В результате у Елены случился тяжелый инсульт, после которого она уже больше года находится в коме. Но беда не приходит одна. Поскольку женщине исполнилось 45 лет, ее паспорт подлежал замене. Законом установлено, что за документом она должна прийти лично. Что, как совершенно понятно, было невозможно.

              Отсутствие действительного паспорта сделало невозможным как оформление ей инвалидности и, как следствие, пенсии, получение полноценной социальной и медицинской помощи, так и в перспективе возможного опекунства над ней.

              Куда только не обращались родственники крымчанки – вопрос не решался в течение более чем года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. «И как она подпись-то поставит в специальной графе?» – спрашивали чиновники родственников. Вот так и жила Елена. В прямом смысле между жизнью и смертью. Она, вроде бы, гражданка, а вроде, как уже и нет.

              Когда отчаянье уже зашкаливало, и родственники готовы были расписаться в собственном бессилии, все решилось за два часа. Низкий поклон за человечность и четко данную команду руководителю Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казаковой. Это позволило оперативно и действенно решить проблему. Уже на следующий день родственникам Елены привезли паспорт, а вместе с ним и надежду на эффективный уход и лечение.

              Фото: Станислав Красильников/ТАСС

              На сегодняшний день ей оформлена инвалидность, и родственники получили пенсию за год ее тяжелой болезни. Теперь семья, которая, к слову, живет очень и очень скромно, может вздохнуть чуть свободнее. И спокойно искать пути, как улучшить динамику состояния их мамы, жены и дочери.

              Эта история свидетельствует о том, что чиновники на местном уровне зачастую не готовы работать в нестандартных ситуациях в интересах людей. Не было взаимодействия властных структур в целях поиска нужного и умного решения в пользу человека. 

              И еще одна проблема, которая высветилась в результате этой непростой ситуации. Это необходимость соблюдения прав граждан, которые находятся в состоянии комы или ином состоянии, которое осложняет или исключает возможность  человека самому осуществлять какие-либо действия: написать заявление, подать его лично, зарегистрироваться на государственном портале услуг, получить социальную поддержку, уплатить отдельные виды налогов и т.д. Подчеркиваю, не распорядиться имуществом или совершить сделку, а не исчезнуть для других людей, государственных структур в административном, социальном, медицинском, налоговом аспектах.

              Необходимы механизмы, которые позволяли бы сделать это их законным представителям. Человек не должен выпадать из жизни только потому, что в данное время его заболевание не позволяет ему ставить подпись и подавать челобитные. Любому должна быть предоставлена возможность являться полноценным гражданином своей страны независимо от тяжести заболевания.

              Всегда ли человек сам может прийти за паспортом? Получается, что нет, не всегда. А на этот документ сегодня завязаны все социальные, медицинские, финансовые и налоговые аспекты жизни человека.

              Поэтому, может быть, рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответствующий законодательный акт, предусмотрев порядок оформления и выдачи паспорта в том случае, если гражданин, в силу тяжелой болезни, не может лично явиться для его оформления и получения? 

              Понимаю, что такой порядок может быть использован недобросовестными людьми, например, мошенниками. Но для этого можно принимать решения об оформлении и выдаче паспорта межведомственной комиссией, в состав которой могли бы войти представители подразделений по вопросам миграции органов внутренних дел, Минздрава, прокуратуры и органов безопасности. В этом случае опасений относительно злоупотребления особым порядком, быть не должно. Тем более, если речь идет о переоформлении паспорта в связи с достижением гражданином определенного возраста, как это было в случае с Еленой Васильченко. В любом случае, никто не застрахован от такой ситуации. И теперь бездушие одних и человечность других должны быть заменены буквой закона. В интересах людей.


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