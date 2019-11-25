Неизвестный ранил ножом врача-гематолога в детской больнице в Пскове

Сотрудники правоохранительных органов в Пскове разыскивают ранившего ножом врача-гематолога из детской областной больницы. В полиции предполагают, что напасть на медика мог отец одной из пациенток, сообщила пресс-служба областного УМВД.

На врача напали на рабочем месте, женщина была ранена в бок, ее доставили в больницу, сообщает «Интерфакс».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать комиссию, которая должна будет изучить меры безопасности во всех городских медучреждениях. В детской больнице после инцидента проведут проверку.

Ранее театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец с ножом напал на врача скорой помощи.