Режиссер Хейфец напал с ножом на врача

Театральный режиссер и педагог, профессор Российского института театрального искусства Леонид Хейфец с ножом напал на врача скорой помощи, когда тот попытался измерить давление, пишут СМИ.

По информации «РЕН ТВ», бригаду скорой вызвали жена и дочь деятеля культуры.

По предварительным данным, врач попытался измерить давление в подъезде, однако в этот момент Хейфец выхватил нож и ударил медика в ногу, сообщает телеканал.

На место происшествие вызвали сотрудников полиции. Тяжесть травмы медика не уточняется, добавляет канал.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Telegram-канал «112», нападение произошло из-за «острого психоза» у режиссера.

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