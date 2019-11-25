РУСАДА ответило на обвинения главы СБР

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на слова главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, заявившего, что агентство в ситуации с биатлонисткой Маргаритой Васильевой ввело СБР в заблуждение.

Ранее Драчев заявил, что его ведомство было введено в заблуждение в ситуации с биатлонисткой Маргаритой Васильевой. Глава СБР собирался снять спортсменку с Кубка мира после получения информации о пропущенном ею допинг-тесте, но Ганус якобы ответил ему, что этот допинговый случай будет считаться не от даты получения флажка, а от даты комиссии.

«Драчев говорил о том, что я ввел СБР в заблуждение. Я считаю это некорректным, по этой причине я написал запрос в СБР, чтобы его президент предоставил объяснения относительно того, чем именно я ввел его в заблуждение. Я попытался с ним связаться в пятницу, но он по телефону не отвечал. Поэтому я отправил официальное письмо», – передает ТАСС слова Гануса.

Стоит отметить, что Васильеву наказали за систематический пропуск допинг-тестирования дисквалификацией на 18 месяцев.

Напомним, 17 сентября сообщалось, что российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Через день СБР подтвердил дисквалификацию Васильевой.