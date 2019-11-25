Нефть подорожала на ослаблении торговых опасений

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут из-за того, что к инвесторам вернулась надежда на скорое подписание первой части торговой сделки между США и Китаем.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,24% – до 62,52 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,17% – до 57,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».