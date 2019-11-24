Временный президент Боливии подписала закон о новых выборах

Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала одобренный парламентом страны закон о проведении новых всеобщих выборов.

«Задача моего правительства – провести новые выборы как можно скорее», – сказала она на церемонии подписания закона, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Боливия ТВ».

Подписанный документ предусматривает отмену результатов прошедшего 20 октября голосования и назначение новых членов высшего избирательного суда (ВИС) в течение 20 дней со дня вступления закона в силу. В течение двух дней после вступления в должность члены ВИС должны будут назначить дату выборов.

Напомним, на фоне беспорядков Эво Моралес объявил об отставке президента Боливии. Он улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Моралес не исключил, что в стране будет гражданская война.