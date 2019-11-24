В Крыму ответили на сравнение с «кошмарящей» Европу военной базой

Звучащие с Украины заявления о том, что Крым нужен России якобы для «господства в Средиземном море», вызывают чувство брезгливости, заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

«Это все их очередные выдумки. Где Крым, а где Средиземное море? Причем здесь одно к другому. Там совершено не понимают географию и то, что они болтают», – приводит его слова РИА «Новости».

«Все это вызывает лишь чувство брезгливости. Они видимо ляпают языком, лишь бы ляпать. У нас есть чем заниматься и мы на них не отвлекаемся», – сказал Фикс.

Он посоветовал генеральному штабу Украины подумать над тем, как наладить отношения с Россией и сделать так, чтобы война против жителей Донбасса прекратилась.

Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым «плацдармом для господства» России в Средиземном море. По его словам, а российская военная база на полуострове нужна, чтобы «кошмарить всю Европу и Северную Африку».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД