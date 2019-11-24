Генштаб Украины заявил о «кошмарящей» Европу российской базе

Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает Крым «плацдармом для господства» России в Средиземном море.

«Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна «кошмарить» всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море», – заявил Хомчак в интервью «Укринформу».

Глава генштаба уточнил, что имел в виду именно Средиземное, а не Черное или Азовское море.

Хомчак также предположил, что исчезновение унитазов с возвращенных Россией украинских кораблей – дело рук не военных, а мародеров.

В марте председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что группировка российских войск в Крыму, которая постоянно укрепляется, не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику России. На полуострове развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, «Бук-М2», «Панцирь-С1», также там находится противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион», оснащенный суперсовременным оружием.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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