Курды объяснили нападения на российский патруль с камнями

Военный корреспондент Олег Блохин пообщался с курдским населением северо-востока Сирии и выяснил, почему курды бросали камни в российские машины совместного патруля России и Турции.

По его словам, он побывал в деревне Али Шар в пяти километрах от Кобани. Населенный пункт находится в зоне, которую патрулируют российская военная полиция и турецкие военные. Именно здесь закидывают камнями машины патруля, пишет Блохин в своем Telegram.

Он заявил, что в деревне к россиянам относятся дружелюбно и не против их патрулирования. Отношение к туркам совсем другое, особенно после военной операции Анкары, сопровождавшейся авианалетами и артобстрелами.

Блохин рассказал, что спросил у курдов перед отъездом, зачем в машины российской военной полиции кидали камни.

«Да не разобрали... И заведены все были из-за того что турки тут катаются. Ты же сам видишь, что к вам мы нормально относимся», – заявил в ответ один из местных жителей.

Ранее курдские военные извинились перед российскими военными.

Напомним, после начала совместного патрулирования северо-запада Сирии курдское население неоднократно атаковало российско-турецкие военные конвои – камнями и бутылками с зажигательной смесью. 12 ноября было опубликовано видео одного из таких нападений, когда российские бронемашины забросали камнями.