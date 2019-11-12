Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика

Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.

Видео опубликовано ориенталистом Игорем Димитриевым в его Telegram. На кадрах видно, как местное курдское население выстраивается вдоль дорог, чтобы забросать российско-турецкий конвой камнями.

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором жители сирийского Кобани закидывают камнями российско-турецкий патруль. Также появилось видео, на котором курды забросали конвой краской.

Кроме того, на этой неделе в соцсетях распространили видео, на котором якобы умирает застреленная турецкими военнослужащими жительница Кобани, протестовавшая против нахождения ВС Турции на территории Сирии.