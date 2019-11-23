Кононенко с помощью Трампа высмеял скандал с унитазами

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23 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 18:19  |  vz.ru
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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Переговорам России и Японии нужна развязка

Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооруженияФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая»

Подводный ядерный взрыв выглядит очень эффектно - вот только ничего подобного в Южно-Китайском море не былоФото: US Navy/Global Look Press
Вот уже несколько дней заинтересованная публика взбудоражена слухами о «подводном ядерном взрыве у берегов Китая». Сообщаются сейсмические параметры этого ЧП, заявляется о повышении уровня радиации – и комментируют это даже некоторые российские официальные органы. Откуда возникла эта история и насколько она похожа на правду? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...

У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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              Кононенко с помощью Трампа высмеял скандал с унитазами

                 23 ноября 2019, 17:32
              Фото: Белоусов Виталий/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Блогер и журналист Максим Кононенко опубликовал юмористический рассказ, в котором представил телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского об унитазах, которые якобы пропали с возвращенных Россией украинских кораблей.

              Рассказ Кононенко опубликован в его Telegram-канале:

              «Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сидел в Овальном кабинете Белого дома и беседовал с Государственным секретарем Майком Помпео.

              - Ну, что там у нас по импичменту? – спрашивал президент.

              - Сотрудник нашего Совета национальной безопасности, – отвечал Госсекретарь, – На слушаниях показал, что советник Совета национальной безопасности Украины три раза предлагал ему пост министра обороны.

              - Чьего министра обороны? – не понял Госсекретаря президент.

              - Украины, – пояснил Госсекретарь, – Министра обороны Украины.

              - А это что значит? – спрашивал Дональд Трамп, – Что они в наши дела вмешиваются? Или что опять мы в их дела вмешиваемся?

              - Ну, наш сотрудник не согласился, – пожимал плечами Госсекретарь, – Так что, получается, это они пытались вмешаться. Вот если бы он согласился, то тогда…

              - Погоди-ка, – остановил его Трамп, после чего нажал какую-то кнопку на пульте президентской связи, – Алло! А соедините-ка меня с президентом этой… как ее… Украины!

              Госсекретарь рассматривал потолок.

              В этот момент что-то щелкнуло и в Овальном кабинете раздался голос президента Украины Владимира Александровича Зеленского.

              - Здравствуйте, господин президент! – сказал Владимир Александрович.

              - Здравствуйте, господин президент! – отвечал Дональд Трамп, – Господин президент! А скажите мне как президент президенту: а зачем ваш сотрудник предлагал нашему сотруднику должность вашего министра обороны?

              - Ну… – немного смутился президент Украины, – Он же шутил! Я же сам ему говорил: сопровождая предложение идиотским смехом. Разве ваш сотрудник вам не сказал?

              - Бросьте трепаться, Зеленский! – строго говорил Дональд Трамп, – У американцев нет чувства юмора. Зачем вам нужен был министр обороны из США?

              - Ну, там у вас наши деньги зависли, – пояснил президент Украины, – Тридцать пять… миллионов… военная помощь. И я тут подумал… а вдруг он поможет? Ну, с миллионами…

              - Да зачем вам эти деньги, Зеленский? – не понимал Дональд Трамп.

              - Ну как же, – оживился президент Украины, – Вот русские вернули нам наши военные корабли… а все унитазы сняли с них и украли!

              - Это не русские, – подсказал Трампу Госсекретарь, – Наша разведка доложила, что это их же военные украли, пока посудины перегоняли назад.

              - Не наговаривайте! – возмутился президент Украины, – Украинские военные совсем не такие!

              - То есть, – прервал его Трамп, – Вы хотите сказать, что хотели себе министра обороны из США, чтобы он вам унитазы купил?

              - Ну, не только… – снова смутился Зеленский, – Почему только одни унитазы?.. Еще, может быть…

              Но президент США уже отключил связь.

              - Ну вот что с ними делать, а? – в сердцах воскликнул президент США, – Как малые дети!

              Государственный секретарь печально вздохнул.

              В это время где-то за океаном в кресле откинулся президент Украины.

              - Ну что же, – сказал он сидящим вокруг него членам Совета национальной безопасности Украины, – Деньги у подзащитного есть. И деньги немалые.

              - И что это значит? – осторожно спросил сотрудник, предлагавший сотруднику Совета безопасности США должность министра обороны Украины.

              - А это значит, – широко улыбнулся Зеленский, – Что заседание продолжается! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»

              Напомним, Россия передала Украине три военные корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад. Однако президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.

              В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

              Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь предложил подарить украинским военным два российских унитаза.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.

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