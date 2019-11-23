Кононенко с помощью Трампа высмеял скандал с унитазами

Блогер и журналист Максим Кононенко опубликовал юмористический рассказ, в котором представил телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского об унитазах, которые якобы пропали с возвращенных Россией украинских кораблей.

Рассказ Кононенко опубликован в его Telegram-канале:

«Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сидел в Овальном кабинете Белого дома и беседовал с Государственным секретарем Майком Помпео.

- Ну, что там у нас по импичменту? – спрашивал президент.

- Сотрудник нашего Совета национальной безопасности, – отвечал Госсекретарь, – На слушаниях показал, что советник Совета национальной безопасности Украины три раза предлагал ему пост министра обороны.

- Чьего министра обороны? – не понял Госсекретаря президент.

- Украины, – пояснил Госсекретарь, – Министра обороны Украины.

- А это что значит? – спрашивал Дональд Трамп, – Что они в наши дела вмешиваются? Или что опять мы в их дела вмешиваемся?

- Ну, наш сотрудник не согласился, – пожимал плечами Госсекретарь, – Так что, получается, это они пытались вмешаться. Вот если бы он согласился, то тогда…

- Погоди-ка, – остановил его Трамп, после чего нажал какую-то кнопку на пульте президентской связи, – Алло! А соедините-ка меня с президентом этой… как ее… Украины!

Госсекретарь рассматривал потолок.

В этот момент что-то щелкнуло и в Овальном кабинете раздался голос президента Украины Владимира Александровича Зеленского.

- Здравствуйте, господин президент! – сказал Владимир Александрович.

- Здравствуйте, господин президент! – отвечал Дональд Трамп, – Господин президент! А скажите мне как президент президенту: а зачем ваш сотрудник предлагал нашему сотруднику должность вашего министра обороны?

- Ну… – немного смутился президент Украины, – Он же шутил! Я же сам ему говорил: сопровождая предложение идиотским смехом. Разве ваш сотрудник вам не сказал?

- Бросьте трепаться, Зеленский! – строго говорил Дональд Трамп, – У американцев нет чувства юмора. Зачем вам нужен был министр обороны из США?

- Ну, там у вас наши деньги зависли, – пояснил президент Украины, – Тридцать пять… миллионов… военная помощь. И я тут подумал… а вдруг он поможет? Ну, с миллионами…

- Да зачем вам эти деньги, Зеленский? – не понимал Дональд Трамп.

- Ну как же, – оживился президент Украины, – Вот русские вернули нам наши военные корабли… а все унитазы сняли с них и украли!

- Это не русские, – подсказал Трампу Госсекретарь, – Наша разведка доложила, что это их же военные украли, пока посудины перегоняли назад.

- Не наговаривайте! – возмутился президент Украины, – Украинские военные совсем не такие!

- То есть, – прервал его Трамп, – Вы хотите сказать, что хотели себе министра обороны из США, чтобы он вам унитазы купил?

- Ну, не только… – снова смутился Зеленский, – Почему только одни унитазы?.. Еще, может быть…

Но президент США уже отключил связь.

- Ну вот что с ними делать, а? – в сердцах воскликнул президент США, – Как малые дети!

Государственный секретарь печально вздохнул.

В это время где-то за океаном в кресле откинулся президент Украины.

- Ну что же, – сказал он сидящим вокруг него членам Совета национальной безопасности Украины, – Деньги у подзащитного есть. И деньги немалые.

- И что это значит? – осторожно спросил сотрудник, предлагавший сотруднику Совета безопасности США должность министра обороны Украины.

- А это значит, – широко улыбнулся Зеленский, – Что заседание продолжается! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»

Напомним, Россия передала Украине три военные корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад. Однако президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.

В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь предложил подарить украинским военным два российских унитаза.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД